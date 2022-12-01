Молодая невеста Вячеслава Гришечкина бросила его и вышла замуж за бывшего мужа

Возлюбленная звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина — продюсер Диана Бичарова — наконец облачилась в свадебное платье. Правда, отправилась в нем под венец с другим мужчиной. Да еще с каким! Со своим бывшим мужем-бизнесменом Равилем.

28 ноября молодая избранница актера поставила окончательную точку в их отношениях. На торжестве присутствовали 140 человек, друг вновь образовавшейся семьи Сергей Пенкин пожелал молодоженам взаимопонимания и детей. Гришечкина, пишет KP.RU, на церемонии не было. Но и тут романтичный артист повел себя по-рыцарски. Он записал для своей бывшей трогательное поздравление и подарил ей колье стоимостью в миллион рублей.

«Дю-дю, привет! Жалко, что мы расстались. Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил, принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда. Ты в моем сердце. Люблю тебя» — сказал 60-летний актер.

У Гришечкина и Бичаровой были яркие отношения. Блондинка на 26 лет моложе артиста, и этот факт заставил его преобразиться. Чтобы соответствовать даме сердца, мужчина похудел на 15 килограммов, послушно правильно питался и занимался спортом. Чтобы поощрить ее увлечение водными прогулками, подарил собственную яхту и новую грудь (оплатил пластическую операцию). Говорил, что влюбился с первого взгляда и сразу захотел жениться.

Брак с Бичаровой мог бы стать третьим в жизни Гришечкина. Первая жена Мария подарила ему дочь Ольгу. Вторая супруга скончалась в 2017 году из-за онкологического заболевания. Смерть ее стала большим ударом для актера, новые отношения казались ему невозможными. Но только до встречи с продюсером. Она помогла справиться с утратой и вернула краски в будни вдовца. Но с яхтой, свежим бюстом и дорогущим колье блондинка отправилась к бывшему, так и не исполнив мечту актера.

Ранее, писал 5-tv.ru, кантри-певец Джейк Флинт скончался через несколько часов после свадьбы.