Сенатор Клишас: можно ввести ограничения для уехавших из-за частичной мобилизаци

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Клишас допустил введение ограничений для россиян, уехавших из-за частичной мобилизации

Сенатор Клишас: можно ввести ограничения для уехавших из-за частичной мобилизаци

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательств считает, что нахождение бежавших россиян за границей необходимо сделать менее комфортным.

Уехавших вскоре после объявления о частичной мобилизации россиян могут коснуться ограничения. О разработке таких мер заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью газете «Ведомости».

Как объяснил Клишас, многие из тех, кто сбежал за границу, продолжают работать дистанционно и получать доход из России. При этом не совсем понятно, платят ли они налоги.

«Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал он.

Ради введения таких ограничений придется в некоторой степени изменить законодательство. При этом он не указал, о каких именно нормативных актах идет речь. Но сказал, что меры необходимо ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики. К примеру, транспортной безопасности т госсектора.

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