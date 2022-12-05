Турнир «Небесная грация» возродил эталонные правила художественной гимнастики

Представление, от которого захватывало дух, развернулось на побережье Черного моря. В образовательном центре «Сириус» состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Лучшие спортсменки со всего мира показывали такие элементы, что порой невозможно было поверить, как это вообще возможно физически. Самые зрелищные моменты — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Единственный в своем роде Международный турнир «Небесная грация» собрал лучших спортсменок планеты, которые не боятся жестких правил «золотого стандарта» художественной гимнастики.

18 участниц. 14 стран: Россия, Белоруссия, Китай, Венгрия, Куба, Индия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Словакия, Колумбия, Мексика, Киргизия, Гватемала.

«Все очень красиво, все очень большое. Мне бы очень хотелось вернуться в следующем году!» — рассказала Даниэлла Гонзалес из Гватемалы.

«Мне бы очень хотелось вернуться на турнир, я люблю Россию, я люблю гимнастику», — призналась Гретель Аделаида Мендоза Рамирез из Кубы.

«Спасибо Алине Маратовне за прекрасный турнир „Небесная грация“!» — заявила россиянка Мария Борисова.

А еще «Небесная грация», наконец, обрела свой дом. В Сириусе. Академию художественной гимнастики строили шесть лет по программе «Газпром — детям». Ничего подобного в мире больше нет.

Здесь смогут круглый год жить и заниматься региональные команды и клубы. Это теперь их база, где учтено все до мелочей. Новый комплекс станет домом для гимнасток со всей России. Здесь есть все для жизни и тренировок: уникальный тренировочный зал, арена, гостиница, медицинский центр, бассейн. И, конечно, Академия художественной гимнастики органично вписалась в созвездие сочинских олимпийских объектов.

Гости турнира, всемирно известные чемпионы, признаются: даже они с их опытом выступлений и тренировок по всей планете ничего подобного не видели. Самое главное, что у спортсменок из российских регионов теперь есть максимум возможностей для реализации своего таланта.

А напротив Академии — необычная скульптурная композиция. Как напоминание новичкам: ничего невозможного нет.

«Элемент, который мною был выбран, это гимнастический элемент, который первая в мире выполнила Алина Кабаева. И он очень скульптурен, потому что я вижу этот элемент как такой распускающийся цветок», — отметил скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук.

В Академии спорт высших достижений совмещают с детско-юношеским. На арене — профессиональные гимнастки. В зале жадно следят за их каждым движением те, у кого пьедесталы и медали только впереди.

«Я вас всех поздравляю, большие молодцы, успехов, очень хорошо смотрелись», — сказала Кабаева в общении с гимнастками.

Безусловный лидер на протяжении всех трех дней — наша Лала Крамаренко.

Турнир «Небесная грация» уникален тем, что правила жестче, чем на других соревнованиях. Дело в том, что международная федерация нарочно упрощает систему выставления оценок, чтобы нивелировать явное преимущество нашей школы художественной гимнастики. А здесь за основу взят эталон — правила, по которым соревновалась Алина Кабаева в начале 2000-х. Это время триумфа на Олимпиаде в Афинах.

В многоборье пять предметов, а не четыре, как на других состязаниях. Скакалку там убрали много лет назад. А здесь — вернули.

«Я очень переживала именно за скакалку, так как я являюсь хореографом, постановщиком упражнений. Для меня этот предмет всегда был очень интересен, и я благодарна Алине, что она дала такую возможность мне опять поработать с этим предметом», — подчеркнула хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка.

Никаких ограничений по элементам. Правила «Небесной грации» позволяют выложиться на все сто и показать, на что способен.

«Это даже интересно, и многие согласились, и наши девочки русские выступать по этим правилам, хотя не так просто перейти и исправить свою программу на новые правила, это тоже нужно отработать, и нужно это все привести в порядок», — отметила двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгений Канаева.

В условиях, когда дискриминация наших спортсменов выходит на международный уровень, так важно иметь свое независимое пространство. Где мы сами задаем такие стандарты, которые и не снились гимнасткам из других стран.

Кульминация международного турнира. Бронза — у россиянки Анастасии Гузенковой. Серебро — у представительницы Белоруссии Анастасии Салос. И золото — у неповторимой Лалы Крамаренко.

Турнир закончен. А для Академии художественной гимнастики все только начинается. Здесь все для того, чтобы наши спортсменки тренировались и побеждали.