ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Волоколамске
Документы были обнародованы к 81-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой.
Фото, видео: 5-tv.ru
К 81-й годовщине контрнаступления под Москвой ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Волоколамске.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, в октябре 1941-го гитлеровские войска заняли город. Оккупация продлилась до 20 декабря.
С контрнаступлением в декабре 1941-го перед сотрудниками органов безопасности поставили задачу: выявить агентуру — карателей и их пособников, — а также задокументировать факты убийств, насилия и грабежей.
С этих материалов фактически начинался сбор огромной доказательной базы, которая легла в основу обвинений нацистов на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.
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