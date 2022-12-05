ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов в Волоколамске

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Документы были обнародованы к 81-й годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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К 81-й годовщине контрнаступления под Москвой ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Волоколамске.

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, в октябре 1941-го гитлеровские войска заняли город. Оккупация продлилась до 20 декабря.

С контрнаступлением в декабре 1941-го перед сотрудниками органов безопасности поставили задачу: выявить агентуру — карателей и их пособников, — а также задокументировать факты убийств, насилия и грабежей.

С этих материалов фактически начинался сбор огромной доказательной базы, которая легла в основу обвинений нацистов на Нюрнбергском процессе, а также на трибуналах в различных городах СССР.

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