Страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Politico: страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета санкций против РФ

Страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций

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Решение по запретам может быть принято в самое ближайшее время.

Очередной список санкции против Москвы от Европейского союза вероятно затронет сферы технологий, финансов и медиа. Информация об этом появилась в газете Politico. Известно, что страны ЕС и Еврокомиссия обговорили подготовку девятого пакета антироссийских ограничений.

«Подготовка к девятому пакету санкций против России усиливается. Среди обсуждаемых мер — 180 новых пунктов, затрагивающих технологический, финансовый и медиа-секторы», — говорится в издании.

Как считают несколько европейских дипломатов, на которых ссылаются авторы материала, решение по санкциям может быть принято достаточно скоро. Вероятно, в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.

К слову, ранее ЕК согласовала предложение о включении обхода санкций в список преступлений на уголовном уровне. В заявлении ведомства говорилось о необходимости определения общих рамок наказания за нарушение санкций против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине.

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