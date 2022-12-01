Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51

WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы ЦБ РФ для помощи Украине

Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Захват российских замороженных активов необходим для привлечения чиновников к ответственности за конфликт на Украине.

Европейский союз сообщил о невозможности конфискации замороженных российских активов Центробанка России. Издание The Wall Street Journal пишет, что странам объединения помешает в этом международный принцип государственного иммунитета.

«Представители Евросоюза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского Центрального банка на десятки миллиардов евро для оплаты реконструкции Украины», — написано в статье.

Авторы также сообщают, что последние месяцы некоторые европейские страны отказывали нарастающее давление на Брюссель, чтобы тот нашел выход из ситуации. Примечательно, что захват российских активов необходим для привлечения высших чиновников к ответственности за конфликт на Украине.

В статье указано, что Еврокомиссия предложила создать фонд, который возглавит управление ликвидными активами. Журналисты WSJ подчеркивают, что использование прибыли для выплат на Украине будет сложной задачей.

«Поиск этих ликвидных активов, оказывается задачей, на решение которой могут уйти годы», — заключили авторы статьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз рассматривает варианты применения активов ЦБ России для восстановления Украины.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
Масса сюрпризов: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Последние новости

20:36
Месяц без алкоголя: Екатерина Волкова решила избавиться от вредных привычек
20:24
«Богиня Волочкова»: Никита Джигурда хочет войти в гарем к подруге
20:14
Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
20:00
Певица Нюша в соцсетях опубликовала видео без фильтров и макияжа
19:52
Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине
19:44
У ЕС есть две «лазейки», чтобы покупать российскую нефть после ввода потолка цен

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео