Евросоюз не сможет конфисковать активы ЦБ РФ для помощи Украине

Захват российских замороженных активов необходим для привлечения чиновников к ответственности за конфликт на Украине.

Европейский союз сообщил о невозможности конфискации замороженных российских активов Центробанка России. Издание The Wall Street Journal пишет, что странам объединения помешает в этом международный принцип государственного иммунитета.

«Представители Евросоюза заявили, что блок не может конфисковать замороженные средства российского Центрального банка на десятки миллиардов евро для оплаты реконструкции Украины», — написано в статье.

Авторы также сообщают, что последние месяцы некоторые европейские страны отказывали нарастающее давление на Брюссель, чтобы тот нашел выход из ситуации. Примечательно, что захват российских активов необходим для привлечения высших чиновников к ответственности за конфликт на Украине.

В статье указано, что Еврокомиссия предложила создать фонд, который возглавит управление ликвидными активами. Журналисты WSJ подчеркивают, что использование прибыли для выплат на Украине будет сложной задачей.

«Поиск этих ликвидных активов, оказывается задачей, на решение которой могут уйти годы», — заключили авторы статьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз рассматривает варианты применения активов ЦБ России для восстановления Украины.