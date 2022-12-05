Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 18

По имеющимся данным, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадавших и погибших нет.

По уточненной информации, от взрыва в доме обрушилась только одна межкомнатная стена. Окна не повреждены.

«Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей», — говорилось в заявлении в МЧС по региону.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на аэродроме под Рязанью. Там погибли трое человек, а еще шестеро получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

11:40
Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным
11:30
Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области
11:18
Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником корпоративному по развитию
11:13
«Убиты горем»: Орлова намерена помирить безутешную родню Фриске с Шепелевым
11:02
«Внезапная смерть»: кардиолог назвал самый опасный вид инфаркта
10:53
В США назвали причину возможной войны Европы и России

Сейчас читают

Лолита о своем райдере: «Скорая помощь всегда в зале, меряем давление»
Захарова подняла на смех Вайкуле, хвастающуюся тем, что она «кормила весь СССР»
«Музыка — это голос Бога!» — SHAMAN о личной жизни, пути к славе, выступлении с Путиным и Донбассе
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео