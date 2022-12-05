Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области
По имеющимся данным, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Нижегородской области. Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадавших и погибших нет.
По уточненной информации, от взрыва в доме обрушилась только одна межкомнатная стена. Окна не повреждены.
«Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 18 человек, в том числе трое детей», — говорилось в заявлении в МЧС по региону.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Точные причины случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на аэродроме под Рязанью. Там погибли трое человек, а еще шестеро получили ранения и травмы различной степени тяжести.
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