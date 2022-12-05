При взрыве на аэродроме под Рязанью погибли три человека, шестеро пострадали

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Рита Миронова
Рита Миронова 256

Предварительное число пострадавших сообщили в экстренных службах.

При взрыве на аэродроме под Рязанью погибли три человека, шестеро пострадали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Три человека погибли и шестеро пострадали после взрыва бензовоза под Рязанью. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — сообщил источник агентства.

По предварительной информации, взорвался автомобиль-топливозаправщика. Также в результате возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет на аэродроме.

На месте происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пожар ликвидируют, пострадавшим оказывают необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при взрыве в пятиэтажке Нижневартовска возросло до шести.

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