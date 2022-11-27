Украинцев призвали запастись водой и едой

В Верховной раде предупредили граждан о предстоящей «трудной неделе».

Жителям Украины необходимо сделать запасы еды и воды и зарядить мобильные телефоны на случай новых повреждений объектов энергетики. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия.

«Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», — написал Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, следующая неделя может быть трудной из-за новых отключений электроэнергии, при этом власти и экстренные службы Украины прорабатывают различные сценарии и отрабатывают действия энергетиков.

Ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре начались 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Москвы, стоят украинские спецслужбы. Очередной массированный удар произошел 23 ноября. После этого в Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС обесточены.

На днях подписчики президента Украины Владимира Зеленского предъявили ему претензии из-за отсутствия электричества в домах. Они указали на то, что у главы государства всегда есть свет, причем даже в те дни, когда весь Киев во мраке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины объявили о выводе из строя почти половины энергосистемы страны. В связи с этим Киев попросил помощи европейских стран в поставке необходимого оборудования и в средствах для закупки дополнительных объемов газа.