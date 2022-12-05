Потомственная ведьма из Калужской области пытается решить спор с соседями «черной магией»

В Калужской области соседи используют «черную магию» в споре за землю. Потомственная ведьма захватила часть чужого участка, поставила там забор и отказывается исполнять решение суда. Грозит наложить проклятия на оппонентов. Можно ли победить колдовство законным путем, выяснял корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

На жителях этих домов уже несколько лет висит проклятие. По крайней мере, Светлана Локи в это верит, ведь именно она наложила на соседей чары и объявила магическую войну. Женщина-эзотерик поселилась тут семь лет назад. Проблемы начались сразу. У волшебницы появился вполне материальный интерес. Она захватила сотку чужой земли. Обнесла забором часть соседской территории.

«Мы не можем пройти дальше той сетки рабицы, которую она перенесла-поставила. Опять же перекрыла часть нашего участка», — говорят соседи.

Свои намерения эзотерик объясняет просто.

«"Я ведьма и я хочу ей владеть»», — такие у нее ответы», — говорит «соперница» завистливой мадам.

Когда договориться не получилось, Сергей Назаренко обратился в суд. Светлана Локи дело проиграла, но предписание не исполнила. Зато принялась колдовать с новой силой.

«Допустим из-за кустов резко выпрыгнет — начинает оскорблять мою сестру, с электрошокером причем. Сзади прокусила нам сетку рабицы. катала яйца зачем-то. Здесь солью посыпала. У мамы зачем-то на заборе нарисовала какую-то свастику на санскрите. На весь забор красным баллончиком», — вспоминал мужчина.

Отчет о своих ритуалах и мысли о семье Назаренко Светлана Локи выкладывает в свой блог. Вот, почти в полной темноте, при свете маленькой свечки она снимает со зрителей порчу и очищает их ауру.

«Продолжаю чистку культурного сегмента от врагов России нравственности в автоматическом режиме», — комментирует свои действия ворожея.

Работает ли магия — неизвестно. С Сергеем ничего так и не произошло, но сарай на его участке пострадал. Это кадры с камер видеонаблюдения. По словам хозяев, кто-то подошел со стороны участка Светланы Локи к сельхозпостройке, бросил канистру с горючей смесь, а потом поджог. Пламя вспыхнуло мгновенно. Прибывшие на место пожарные успели оперативно ликвидировать пламя.

После этого случая хулигана задержали и осудили. 350 часов исправительных работ и 50 тысяч штрафа. Которые до сих пор не выплатили. Во время очередной проверки полицейские выяснили, что женщина установила камеры видеонаблюдения, которые по нашей информации, направлены во двор соседей.

«Просто вся наша жизнь. Как я играю с ребенком, как я с ним занимаюсь, как я сажаю картошку. С какой целью это делается — тоже непонятно», — заявила жительница района.

Мы встретились со Светланой, чтобы узнать, зачем она следит за соседями. Женщина заверила, что камеры снимают только ее участок. А конфликт с соседями зародился вовсе не из-за забора. А потому что семья Назаренко, по мнению Светланы, занимается черной магией.

«У него мама колдующая. Поэтому, чтобы отделать ее колдовство, я делала свое. Если его мама бесовка. Работает с бесами. Да, мне приходилось вычищать всех бесов с этой территории», — пояснила зачинщица скандала.

Однако, когда речь заходит о чем-то более земном, например, о конфликте сына с соседями, женщина уходит от вопроса. Пострадавшие написали заявление в полицию и прокуратуру. На очереди — обращение к приставам, ведь решение суда о сносе забора на чужой территории так и не исполнено.

«В том случае, если соседи захватили земельный участок и не применяют никаких действий, чтобы возвратить эту территорию вам — в этом случае необходимо обратиться к судебным приставам для принудительного исполнения решения суда и для возбуждения уголовного дела за неисполнения решения суда», — пояснил Никита Некрасов.

Соседи пытаются решить проблему законным путем, но опасаются, что колдунья устроит новые провокации. И пустит в ход черную магию.