Арктический холод накрыл регионы России: когда снова потеплеет?

Антициклон приводит к аномальным показателям на термометрах.

Арктический холод накрыл регионы России. В Москве морозы продержатся, как минимум, до четверга — заявили синоптики. Столица сейчас бьет погодные рекорды, так холодно не было лет 20. Температура на семь градусов ниже нормы. Во всем виноват антициклон. Из-за него, кстати, побит еще один рекорд — по атмосферному давлению: сейчас оно равно 780 миллиметрам ртутного столба.

Предыдущий максимум фиксировали почти 70 лет назад. Но и сегодня показатели не предел, давление может подскочить еще выше.

А в Петербурге, тем временем, начинаются метели. В МЧС предупредили, что в ближайшие часы погодные условия будут только ухудшаться. Коммунальные службы перешли на усиленный режим — в городе обещают первые сугробы.

В некоторых районах Якутии сейчас морозы до минус 50 градусов. В столице региона температура не поднимается выше минус 30. Люди как могут, спасают себя и технику.