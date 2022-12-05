Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Одессе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 183

По данным изданий, один мощный хлопок прозвучал на территории объекта важнейшей инфраструктуры.

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Одессе

Фото: Telegram / newsfrontnotes

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Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Одессе. В частности, «Страна.ua» указала на то, что один мощный хлопок прозвучал на территории объекта важнейшей инфраструктуры.

Местные жители публикуют посты в социальных сетях, в которых отмечают, что в результате ЧП в ряде районов пропал свет. Кроме того, сообщается о клубах дыма в местах возможных «прилетов».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США истощили свои запасы из-за военной помощи Украине.

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