Названы страны Европы с самым грязным воздухом

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В Германии и Польше зафиксирован самый грязный воздух в Европе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стремление ведущих европейских государств навязать России свои условия продажи углеводородов привело к неожиданным последствиям.

В Германии никаких вулканов нет, но судя по карте загрязнения воздуха над Европой — именно эта страна, а также соседняя Польша должны стать главными врагами Греты Тунберг.

Выбросы там стали рекордными из-за вновь запущенных угольных котельных. Дошло до того, что даже в Индии и ЮАР дышать легче, хотя там никто о зеленой энергетике и не мечтает. И тут мы снова приходим к потолку цен на российскую нефть, который установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Теперь Европа в принципе не получит ничего, вместо черного золота будет только черная пыль, оседающая в легких жителей Старого Света.

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