Петербург получил новый источник дохода
Путин подписал закон, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор
Фото, видео: 5-tv.ru
Владимир Путин продлил эксперимент по курортному сбору и включил в программу Северную Пальмиру и территорию «Сириуса».
Казна Петербурга сможет получать дополнительный доход с туристов. Владимир Путин разрешил властям города ввести курортный сбор. Кроме того, действие проекта распространили еще и на федеральную территорию «Сириус».
С 2018-го власти Кубани, Крыма, Ставрополья, Алтайского края могут взимать с отдыхающих дополнительную плату за каждый день пребывания. Не больше ста рублей. За четыре года собрали более полутора миллиардов рублей.
Президент продлил действие этого эксперимента до конца 2024-го.
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