«Покорили бы мир»: принцесса Диана считала, что ее брак мог сложиться иначе

HELLO: принцесса Диана считала, что ее брак мог сложиться иначе

Принцесса Диана полагала, что ее брак с принцем Чарльзом (ныне король Карл III. — Прим. ред.) мог бы сложиться иначе, если бы они встретились в более зрелом возрасте. Об этом королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала в эфире подкаста HELLO!

По словам Сьюард, король Карл действительно любил свою первую супругу. Однако в тот период они не смогли построить гармоничные отношения. Эксперт отметила, что монарха мучило чувство вины из-за того, что сохранить брак не удалось.

«Он действительно любил ее. Может, он и не любил ее с самого начала, и, может, он не любил ее до конца, но ему было так плохо, что он не мог сохранить брак», — сказала Ингрид Сьюард.

По ее словам, Карл понимал, что должен был сделать больше для сохранения семьи. При этом причиной сложностей в отношениях эксперт назвала ревность Дианы и другие обстоятельства, которые мешали супругам в тот период.

Сьюард добавила, что Диана говорила ей о возможном другом развитии событий. По словам биографа, принцесса считала, что если бы они встретились позже, то могли бы добиться многого вместе.

«Диана также говорила мне, что, по ее мнению, если бы они встретились, когда были старше, у них, вероятно, все получилось бы и они покорили бы мир», — рассказала Сьюард.

Карл и Диана поженились в 1981 году. В браке у них родились два сына — принц Уильям и принц Гарри. Официальный развод супругов состоялся в 1996 году, за год до гибели принцессы.

Ингрид Сьюард также заявила, что Диана хотела, чтобы ее дети знали о чувствах между родителями. По словам эксперта, принцесса говорила, что действительно любила Карла и считала важным сохранить это в памяти сыновей.

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