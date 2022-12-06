Воруют наше оружие: Иностранные наемники жалуются на своих украинских командиров

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Также приехавшие на Украину «солдаты удачи» страдают от издевательств и побоев со стороны тех, кого они прибыли «защищать».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские командиры так называемого «Интернационального легиона» воровали оружие и издевались над иностранными наемниками. Об этом пишут сами украинские журналисты. Данные сенсационного расследования строятся на показаниях десятков источников, том числе — наемников и официальных лиц.

Сообщается о пропаже противотанковых гранат, винтовок, пистолетов и тысяч патронов — которые западные страны поставляют на украину. А иностранные наемники столкнулись там с издевательствами и откровенными угрозами: легионер тайно снял кадры, на которых украинский военнослужащий угрожает подчиненному физической расправой.

«Ты узнаешь еще, что такое украинский спецназ. Сломанные ноги, сломанные руки, сломанные кости! Прям сейчас. И ты не сдвинешься с места в три секунды, я тебе обещаю!», — угрожает украинский военный своему подчиненному, приехавшему из-за заграницы.

Собеседники издания посетовали также на отсутствие надлежащей медицинской помощи во время службы на Украине, а еще о домогательствах со стороны командиров к женщинам-легионерам.

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