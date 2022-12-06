В России хотят возродить дореволюционную традицию для строительства доступного жилья

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«Известия»: в Госдуме предложили начать массовое строительство арендных домов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Депутаты Госдумы считают, что массовое возведение современных аналогов доходных домов будет полезно для россиян.

Россиян защитят от серых арендодателей и обеспечат доступным жильем. Для этого хотят возродить дореволюционную традицию — строительства доходных домов. Теперь их будут называть арендными, пишут «Известия».

Конкуренция заставит многих игроков выйти из тени. Также это должно обеспечить рынок комфортным жильем для найма по приемлемым ценам.

Похожий проект уже реализуются в Москве и ряде регионов. Но квартиры для сдачи у застройщиков выкупает госкомпания. Сами девелоперы не очень заинтересованы в строительстве доходных домов — слишком долго окупаются. Требуется не менее 20 лет.

Поэтому для застройщиков планируют ввести различные льготы: выгодные кредиты, а также нулевой налог на прибыль, землю и владение объектом.

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