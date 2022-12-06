В КНР предложили разгромить гегемонию США за вмешательство в украинский конфликт
Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине показало необходимость разгромить их
Фото: www.globallookpress.com / Haiyun Jiang - Pool via CNP
Власти государства считают, что мировой порядок должен основываться на справедливости, а не на подчинении Америке.
Вмешиваясь в украинский конфликт, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию. Такое заявление сделали обозреватели китайского издания Global Times.
Они отметили, что мир должен объединиться в первую очередь для того, чтобы разгромить превосходство Америки.
«Вашингтон постоянно призывает Европу оказывать давление на Россию и вместе с тем провоцирует жестокую конкуренцию, которая разрушает европейскую экономику», — пишет издание.
По мнению авторов, из-за такой политики доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества падает, ведь глобальный порядок не должен быть исключительно продуктом доминирования США, преследующих собственные интересы.
«Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — считают авторы китайского издания.
США не раз пытались навязать другим государствам новых лидеров — собственных ставленников. Так, они планируют заменить Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что США предсказали постапокалиптическое будущее.
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