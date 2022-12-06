Грецию охватили протесты из-за задержания 16-летнего парня, отказавшегося платить за бензин

В Греции полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить беспорядки. Улицы Афин и Салоников сейчас напоминают зону боевых действий — там прошли массовые акции протеста.

Поводом стало задержание 16-летнего парня, который не заплатил за бензин на заправке и пытался сбежать. Во время преследования полицейские ранили его — в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. После того как инцидент получил огласку, в тех же Салониках было совершено несколько нападений на полицейских — их закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также протестующие подожгли автомобили и мусорные баки.

Кстати, полицейский, который проводил задержание, сейчас отстранен. Ведется служебное расследование на предмет правомерности применения огнестрельного оружия.