Грецию охватили протесты из-за задержания 16-летнего парня, отказавшегося платить за бензин

Эфирная новость 41

Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить дебоши.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dimitris Lampropoulos; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Греции полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить беспорядки. Улицы Афин и Салоников сейчас напоминают зону боевых действий — там прошли массовые акции протеста.

Поводом стало задержание 16-летнего парня, который не заплатил за бензин на заправке и пытался сбежать. Во время преследования полицейские ранили его — в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. После того как инцидент получил огласку, в тех же Салониках было совершено несколько нападений на полицейских — их закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Также протестующие подожгли автомобили и мусорные баки.

Кстати, полицейский, который проводил задержание, сейчас отстранен. Ведется служебное расследование на предмет правомерности применения огнестрельного оружия.

-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
62.18
0.41 65.52
0.53
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Последние новости

12:01
Против России ввели нефтяные санкции: что это значит
11:51
В Китае высмеяли Макрона после слов о взгляде Путина и «потере дара речи»
11:34
Рабочие устроили парк развлечений на стройплощадке Петербурга вместо возведения дома
11:25
В Латвии аннулировали лицензию на вещание «Дождя»*
11:18
Грецию охватили протесты из-за задержания 16-летнего парня, отказавшегося платить за бензин
11:05
Число погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до 10

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео