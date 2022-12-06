ТОП-5 идей, как экологично встретить Новый год
Россиянам рассказали об экологичных методах празднования Нового года
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Новогодние праздники — не самое экологичное время, но есть несколько способов улучшить ситуацию.
С 2022 годом, Годом экологии, следует попрощаться в лучшем виде — без кучи елок на мусорке, выброшенных салатов и фейерверков. О том, как экологично провести Новый год, рассказывает KP.RU.
Чем заменить елку
70% москвичей собираются ставить дома елку, остальные выберут еловые веточки или просто уедут в гости, где есть елка. Если вы не представляете Новый год без этой красавицы, предлагаем взять елку в аренду в кадке, либо «собрать» дерево из гирлянды на стене, из книг или гофробумаги. Живую елку следует после праздников сдать в переработку на щепу.
Украшения и игрушки своими руками
Пластиковые украшения можно заменить мягкими или деревянными игрушками, а гирлянды — веточками или лентами. Либо можете обменять обычные игрушки на городских свопах (бесплатный обмен вещами — Прим. ред.).
Вместо мишуры попробуйте украсить дом снежинками из бумаги. Либо найдите мастер-классы, которые научат вас делать игрушки из апельсиновых кружочков, картона и ниток. Из теста можно испечь символы 2023 года — зайцев или котов.
Самодельные подарки
Стандартные новогодние подарки в виде статуэток чаще всего выбрасывают за ненадобностью. Попробуйте подарить что-то, сделанное своими руками — пироги, печенье или баночку варенья.
Уличные карнавалы
Экологи советуют заменить фейерверки и красные горящие фонарики на уличные карнавалы и песни. Так вы поможете не только планете, но и владельцам собак и дворникам.
Сортировка мусора после праздника
Не забывайте после Нового года избавляться от мусора, но займитесь его сортировкой — распределите стекло, пластик и другие отходы. Начните делать это уже 1 января.
Идеи экоподарков на Новый год:
- натуральная косметика;
- одежда или сумка, посуда или товары для дома из переработанных материалов;
- книги;
- деревянные игрушки;
- подарочные сертификаты в спа-салон, бани;
- мыло ручной работы;
- билеты в театр, кино или на концерт;
- подарить дерево (сертификат на личную или удаленную посадку дерева).
Кстати, подарок лучше упаковать в крафтовую бумагу или страницы из газет.
Ранее 5-tv.ru писал, что спрос на выступление Деда Мороза бьет рекорды.
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