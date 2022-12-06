Вычеркнули из списка: почему Аниту Цой не приглашают на новогодний «огонек»?

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Рита Миронова
Рита Миронова 29

Аниту Цой вычеркнули из списка звезд «Новогоднего Голубого огонька»

Вычеркнули из списка: почему Аниту Цой не приглашают на новогодний «огонек»?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda;

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Лишь однажды певица снималась в шоу в роли китайца-гастарбайтера и больше там не появлялась.

Новый год россияне традиционно будут встречать под «Голубой огонек», но увидят там не всех любимых артистов. Аниту Цой, например, на съемки не приглашают уже несколько лет. Об этом она рассказала dni.ru на церемонии вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге.

«Я не знаю, чем это объяснить — просто мистика какая-то! Мне говорят: „Когда понадобитесь — тогда пригласим!“», — пожаловалась артистка.

Она призналась, что такое отношение очень ее задело, к тому же, Цой услышала в свой адрес обидное «Корейцы нам не нужны».

«Лишь однажды меня пригласили сыграть китайца-гастарбайтера, приехавшего торговать на рынке в Россию. Вот для этой роли я пригодилась, а для всех остальных я, видимо, не подхожу», — посетовала Анита Цой.

К слову, в новогоднюю ночь у певицы будет много работы. По словам Аниты, ее график расписан с вечера 31 декабря до утра 1 января.

«Хочется, чтобы у моего коллектива была возможность заработать и чувствовать себя уверенно. <…> А отметим потом — это менее важно сейчас», — объяснила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Аниты Цой на будущее в шоу-бизнесе.

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