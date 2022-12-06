Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Украинские войска несут большие потери в живой силе и технике на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Российские бойцы, призванные в зону спецоперации в рамках частичной мобилизации, в первом же бою в Донецкой народной республике (ДНР) захватили в плен украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По словам военнослужащего с позывным «Туман», боевиков захватили возле города Марьинки. Заметив в одном из зданий украинских солдат, россияне открыли по ним огонь из тяжелых орудий. Те поспешили сдаться в плен.

«У украинцев, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они решили сдаться. Мы их вывели, забрали оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую помощь. Пять пленных и один убитый», — сообщил российский военный.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике на луганско-донецком и южнодонецком направлениях.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские мобилизованные проходят курс интенсивной боевой подготовки в максимально приближенной к реальному бою обстановке.

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