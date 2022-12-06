Шойгу: ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации ДНР, ЛНР и Украины. Противник несет большие потери. В особенности на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курлдюмовка. На луганско-донецком и южнодонецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Шойгу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза. В числе прочего он поднял вопрос обеспечения внутренней безопасности страны.