Шойгу: ВСУ несут большие потери на луганско-донецком и южнодонецком направлениях

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 46

Российская армия нанесла противнику значительный урон. Сил у последнего остается все меньше и меньше.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают специальную военную операцию по демилитаризации ДНР, ЛНР и Украины. Противник несет большие потери. В особенности на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курлдюмовка. На луганско-донецком и южнодонецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Шойгу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза. В числе прочего он поднял вопрос обеспечения внутренней безопасности страны.

Тема:
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