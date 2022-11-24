В период боевого слаживания с военнослужащими призванными в рамках частичной мобилизации ежедневно проводятся занятия.

Не такие зрелищные, но не менее важные — занятия по тактической медицине. Программа подготовки направлена на выработку устойчивых навыков оказания первой помощи.

Под руководством инструкторов по тактической медицине мобилизованных обучают способам оказания первой помощи раненым в бою, а также тактическим приемам при их эвакуации. Все происходит в обстановке, максимально приближенной к боевой. Эти навыки в бою обязательно пригодятся и помогут спасти жизнь.

А в Белоруссии уже более зрелищные маневры. Российские военнослужащие продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Обстановка очень похожа на реальный бой: гремят снаряды, слышен рев двигателей.

Например артиллерия: тщательно замаскированную гаубичную батарею «Мста-Б» заметить, даже с нескольких метров, практически невозможно. Впрочем, лишь до первого выстрела. Звонкий, его слышно за сотни метров отсюда.

Слаженность действий отрабатывают военные и на РСЗО «Град». Бойцы получают целеуказания, кабина вздрагивает от оглушающего рева, а небо озаряют языки пламени.

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