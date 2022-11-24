Слаженная работа: как идет подготовка мобилизованных — лучшие видео

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 949

На территории России и Белоруссии проходят маневры, направленные на выработку у бойцов слаженных действий в зоне спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В период боевого слаживания с военнослужащими призванными в рамках частичной мобилизации ежедневно проводятся занятия.

Не такие зрелищные, но не менее важные — занятия по тактической медицине. Программа подготовки направлена на выработку устойчивых навыков оказания первой помощи.

Под руководством инструкторов по тактической медицине мобилизованных обучают способам оказания первой помощи раненым в бою, а также тактическим приемам при их эвакуации. Все происходит в обстановке, максимально приближенной к боевой. Эти навыки в бою обязательно пригодятся и помогут спасти жизнь.

А в Белоруссии уже более зрелищные маневры. Российские военнослужащие продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Обстановка очень похожа на реальный бой: гремят снаряды, слышен рев двигателей.

Например артиллерия: тщательно замаскированную гаубичную батарею «Мста-Б» заметить, даже с нескольких метров, практически невозможно. Впрочем, лишь до первого выстрела. Звонкий, его слышно за сотни метров отсюда.

Слаженность действий отрабатывают военные и на РСЗО «Град». Бойцы получают целеуказания, кабина вздрагивает от оглушающего рева, а небо озаряют языки пламени.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают беспилотники в спецоперации на Украине.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
Очистите свой разум: китайский совет дня на четверг, 24 ноября

Последние новости

7:02
Архивное видео со съемок раскрыло тайну гибели актера Евгения Урбанского
6:50
Очень странный грипп: первые признаки мышиной лихорадки
6:42
«Поистине мужественная профессия»: как авиация Росгвардии работает в зоне СВО
6:21
Мир на нефтяной игле: к чему приведет введение потолка цен на топливо из РФ
6:00
Слаженная работа: как идет подготовка мобилизованных — лучшие видео
6:00
Кому категорически нельзя есть суп

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика