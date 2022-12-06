Все непросто: у Киркорова заметили слезы на глазах во время выступления

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 784

Поклонники заметили слезы на глазах Киркорова во время выступления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб_Джавахадзе; 5-tv.ru

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Знаменитый артист любит сцену и своих почитателей, поэтому нет повода для грусти. Что случилось?

Российский певец Филипп Киркоров душевно исполнил одну из своих самых популярных песен за последние годы. Артист так чувственно и проникновенно выступал, что поклонники заметили слезы на его глазах. При исполнении нашумевшего трека «Цвет настроения синий», музыкант счастливо смотрел на сцену и, вероятно, сдерживал плач.

Почему музыкант так серьезно растрогался во время своего номера в рамках церемонии вручения премии «Звезды Дорожного радио»? Вероятно, вспомнил 2018 год, когда эта песня звучала в каждом российском городе. Или, может, артист был так счастлив собравшимся зрителям, которые с упоением слушали его исполнение, подпевали, танцевали и наслаждались музыкой.

Примечательно, что после выступления Филиппу Бедросовичу подарили много букетов с цветами. Поклонницы с радостью подбегали к любимому кумиру и отдавали ароматные сюрпризы лично в руки. Каждую фанатку вокалист душевно благодарил и с удовольствием забирал драгоценные свертки. Как рассказывал 5-tv.ru, одну из почитательниц Киркоров даже чуть не «убил».

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