Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 миллиардов

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«Коллективный Запад» отказывает поддерживать Незалежную себе в убыток.

Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 миллиардов

Фото: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

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На неэффективность и даже вредность антироссийских санкций обратили внимание и в Венгрии. Премьер Виктор Орбан призвал пересмотреть европейскую политику в отношении нашей страны и поддержал Эммануэля Макрона. Ранее Президент Франции высказал мнение, что конфликт на Украине по-разному сказывается на ЕС и США.

«Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции», — отметил Орбан.

И на этом фоне в МИД Венгрии заявили, что страна не будет заниматься подготовкой украинских военных. Будапешт хочет двигаться не к войне, а к миру, подчеркнули в Будапеште.

Кроме того, Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на 18 миллиардов евро. «Коллективный Запад» отказывает поддерживать Незалежную себе в убыток.

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