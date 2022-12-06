Якутский Хатико два года ждет возвращения умершего хозяина в его кабинете

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К псу окружающие давно привыкли. Говорят, иногда он даже садится на кресло любимого человека — настоящая преданность.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Трогательная история необыкновенной собачьей преданности. В Якутии, в селе Оленек, пес по кличке Догор — что в переводе с якутского означает друг — не перестает ждать своего хозяина, который умер два года назад. Александр Иванов, которому раньше принадлежал Догор, возглавлял администрацию Оленекского района. В 2020 году во время командировки на отдаленный олеводческий участок у него случился сердечный приступ. И вот, не зная о смерти хозяина, якутский Хатико ежедневно приходит в здание администрации — в надежде, что тот вернется.

«На любое мероприятие он все равно приходит, скучает по своему хозяину. Было время, когда он садился на его кресло. Все знают, что этот пес — преданный и верный друг», — управляющая делами администрации Оленекского района Якутии Василиса Спиридонова.

Работники администрации давно привыкли к Догору и полюбили его. По их словам, каждое утро он обходит кабинеты, проверяя, все ли сотрудники на месте.

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