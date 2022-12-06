Вдовец актрисы Стешенко оставил душераздирающее послание покойной супруге

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 563

В письме бывший депутат развеял мифы о жене и рассказал о реакции сына, на глазах которого мама ушла из жизни.

Вдовец актрисы Стешенко оставил душераздирающее послание покойной супруге

Фото: Кузнецов Николай / ТАСС

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Владимир Семаго, вдовец актрисы Наталии Стешенко, оставил прощальное письмо для своей покойной супруги. Экс-депутат Госдумы признался в соцсетях, что он и сын осиротели.

«Мы с сыном осиротели. От нас ушла мама и жена. За считанные минуты. Я не хотел писать об этом, но сегодня молчание становится бессмысленным и подлым», — подчеркнул вдовец.

Он отметил, что слухи о пикантных похождениях жены и ее желании прославиться не соответствуют действительности. Ничего этого не было в жизни его молодой и красивой жены. Зато, по мнению супруга, Наталию можно привести в пример как человека бескомпромиссного, не терпевшего ложь и обман.

«Она рано вышла замуж за меня. Кругом раздавались шепоточки: „Молодая, красивая, позарилась на старого черта, из богатеньких!“ Мне очень много лет. Я в том возрасте, когда логичным было бы обсуждение моей кончины. Но жесткая штука — жизнь не убирает одних и выталкивает других, совершенно не сообразуясь с логикой жизни», — отметил он.

Владимир также рассказал, как воспринял трагическое событие их сын, на глазах которого скончалась актриса. Мальчик, по его словам, не плакал и только стиснул зубки. А потом, как настоящий мужчина, отвел отца на кухню и попросил передать всем, что сам будет ставить спектакль, который мама режиссировала для школы.

В завершение вдовец отметил, что Наташа не доиграла главную роль в своей жизнив и признался в вечной любви ей.

«Наташа, светлая моя радость, ты всегда со мной и с Вовчиком», — цитирует политика «Российская газета».

Актриса Наталия Стешенко ушла из жизни 28 ноября, ей было 37 лет. Смерть артистки была неожиданностью для ее родных и близких. Все произошло в считанные минуты: Наталия вернулась домой из кафе вместе с сыном и почувствовала себя плохо, а после потеряла сознание, реанимировать женщину врачи уже не смогли. По предварительной информации, причиной смерти мог стать внезапно оторвавшийся тромб. Похоронили знаменитость 4 декабря на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве простились с внезапно умершей Наталией Стешенко.

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Вдовец актрисы Стешенко оставил душераздирающее послание покойной супруге

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