Умер отец актера Евгения Цыганова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 574

Родитель звезды «Питер FM» скончался в доме престарелых.

Умер отец актера Евгения Цыганова

Фото: Instagram* / tsyganovpictures

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Отец актера Евгения Цыганова Эдуард Цыганов скончался на 85-м году жизни.

По информации 5-tv.ru, мужчина ушел из жизни, находясь в пансионате для пожилых людей «Серебряный рассвет» в деревне Власово в Новой Москве.

Евгений Цыганов — актер российского кино, известен главными ролями в фильмах «Питер FM», «Одесса», «Детки», «София», «Космос как предчувствие», «Дети Арбата», «Займемся любовью», «Битва за Севастополь» и других.

Также Цыганов известен как отец восьмерых детей. На данный момент у 43-летнего артиста три дочери и пятеро сыновей. Семеро старших детей родились в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, младший сын — от нынешней избранницы (официальной супруги) актрисы Юлии Снигирь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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