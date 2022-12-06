Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63

Постпред РФ при ООН Небензя покинул зал перед выступлением представителя Украины

Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский дипломат отказался выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний перед выступлением представителя Украины Сергея Кислицы. Видео в своем Telegram-канале опубликовало РИА Новости.

Свое решение Небензя пояснил тем, что не собирается выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги.

«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство высокого уровня украинской дипломатии», — заявил российский постпред.

Напомним, во время своей речи Небензя заявил о созыве Россией заседания СБ ООН 9 декабря из-за поставок Западом оружия Киеву и его дальнейшей продажи по всему миру.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке», — отметил дипломат.

В числе прочего Небензя отметил, что в контрабанде и отмывании денег за счет поставок Киеву участвуют транснациональные преступные группировки, а «коллективный Запад», несмотря на огромный урон, продолжает поддерживать Украину и их преступления.

В свою очередь Кислица регулярно оскорбляет российских дипломатов своими выходками. Ранее он показал представителям ООН из РФ непристойный жест, а до этого перешел на личности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Василий Небензя прокомментировал инициативу ЕК о создании «трибунала по Украине».

-7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
62.91
0.73 66.11
0.59
Названы знаки зодиака среди женщин, которые приведут к успеху любого мужч...

Последние новости

22:39
Названы знаки зодиака среди женщин, которые приведут к успеху любого мужчину
22:27
«Проблеск разума»: политолог о признании в Польше ошибки в отношении России
22:15
«Они не имеют образования»: актер Чепурченко сравнил Ивлееву с Микки Рурком
22:03
«Не хватает продовольствия»: положение ВСУ в Артемовске становится все хуже
21:51
Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН
21:39
Под Красноярском нашли четырех человек, пропавших на катере на таежной реке

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео