Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву

Россия инициировала проведение заседания Совбеза ООН из-за поставок оружия Киеву. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке», — цитирует дипломата Газета.ру.

Василий Небензя, в числе прочего, отметил, что в контрабанде и отмывании денег за счет поставок Киеву участвуют транснациональные преступные группировки. «Коллективный Запад», несмотря на огромный урон, продолжает поддерживать Украину и их преступления.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили 14 человек, атаковав центр Донецка в очередной раз.