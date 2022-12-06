Предсказания Ванги на 2023 год: темные силы и свержение правителей

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Иван Обухов
Иван Обухов 45

Ванга «рассказала», какие катастрофы ждет мир в новом году

Предсказания Ванги на 2023 год: темные силы и свержение правителей

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Россию, конечно же, ждет великое будущее, а Европой будут править «будто там все на веревочках».

Легендарная Ванга умерла уже очень давно, но ее предсказания все еще продолжают сбываться. Ее кум, Сергей Косторной, в эфире шоу одного из федеральных каналов, заявил, что до сих пор расшифровывает ее послания.

Из того, что он уже знает: наука, несомненно шагнет вперед. Ученые, наконец-то, найдут лекарство от рака. По мнению Ванги, это будет что-то с повышенным содержанием железа.

Также Косторной рассказал о том, что Россию, конечно же, ждет великое будущее, а Европой будут править «будто там все на веревочках». В головах правителей мира будет полная пустота, многие из них будут свергнуты, также начнется развал Евросоюза и НАТО.

«Сейчас идет время Золоторогого быка. Он раньше был спокоен, бил копытом, но теперь взбешен. Бык пойдет все на своем пути крушить. И вот до 20 марта 2023 года, до дня весеннего равноденствия, когда взойдет конь, события будут развиваться стремительно», — заявил Косторной.

По мнению Ванги, с 2022 по 2029 на Земле будет явно что-то происходить. Может быть, астероид упадет. Или что-то еще, о чем мы узнаем очень поздно.

Также он заключил, что никакой войны или серьезных катаклизмов точно не будет. Ванга, так сказать, обещает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как внебрачный сын Вольфа Мессинга поделился сном, в котором легендарная предсказательница Ванга раскрыла будущее России.

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