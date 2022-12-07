Певица Валерия с горечью попрощалась с младшим сыном: «Это стало ударом»

Артистка рассказала о своих переживаниях — в момент, когда дом опустел, она не могла сдержать горячих слез.

Певица Валерия рассказала изданию 7Дней.ru, как переживала расставание с детьми. Повзрослев, они разлетелись из семейного гнезда. Особенно звезду удивил младший Арсений — о желании жить самостоятельно он заявил в 16 лет. Мама отпустила, хотя считала юношу еще совсем ребенком. Сегодня она уже нянчится с его дочкой Селин, своей первой внучкой.

По словам Валерии, старшего наследника Артемия она отправила учиться за рубеж в 12 лет. Чтобы способный мальчик не валял дурака, ему нашли школу с весьма сложной программой. В результате сын получил три образования, помогающие в успешной работе. Дочь Анна тоже пробовала жить за границей, но через год захотела домой. Окончив столичный институт, девушка переехала в отдельную квартиру недалеко от дома.

Труднее всего Валерии было смириться с решением младшенького. Всего через полгода после отселения сестры, 16-летний Арсений начал собирать чемоданы. И хотя юноша тоже переезжал на соседнюю улицу, сердце мамы трепетало. Ведь теперь ее дом опустел — все дети начали собственную отдельную жизнь.

«Это для меня стало ударом, я не была готова к тому, что в 16 лет ребенок уйдет из дома. А он так быстро созрел и решил жить самостоятельно… Ну что ж, это выбор, это его право. Помню, стою в коридоре, передаю ему чемодан, говорю: „Сень…“. И тут как слезы покатятся! Тяжело, потому что для меня он маленький», — поделилась певица.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, он ее третий супруг. Трое детей артистки родились в предыдущем браке с Александром Шульгиным. Публике и прессе давно известна история о скандальном разводе многодетной исполнительницы, о царившем в ее прошлой семье страхе и домашнем насилии. Пригожин растил наследников супруги как родных, внучку Селин он считает и своей кровиночкой. Тем не менее Валерия отказалась брать фамилию третьего мужа. Ранее 5-tv.ru рассказывал почему.