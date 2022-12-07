«Это стыдоба»: бежавший из РФ Анатолий Белый опротивел Юлии Меньшовой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 216

Бежавший из РФ актер Анатолий Белый вывел из себя Меньшову: «Это стыдоба»

«Это стыдоба»: бежавший из РФ Анатолий Белый опротивел Юлии Меньшовой

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая старается сдержанно высказываться о покинувших РФ знаменитостях, но в данном случае не сумела промолчать.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова заявила, что ей стыдно за бежавшего в Израиль коллегу Анатолия Белого. И не потому что уехал из России, а потому что говорит теперь о соотечественниках, как о злейших врагах. Артистка не понимает, зачем антироссийски настроенный человек столько лет жил в стране, играл на ее театральных сценах и снимался в кино? Ведь мог бы давно найти себе лучшее место для жизни…

«Нет, я никого не осуждаю. Но что ни день — охреневаю. От того, что произносится вслух. Ребята, как же вы тут жили-то, бедняги, рядом с нами? Антитошнотное ежедневно принимали что ли?» — возмутилась Меньшова в посте для своего Telegram-канала.

Юлия Меньшова, актриса, телеведущая, блогерЮлия Меньшова, актриса, телеведущая, блогер. ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В одном из свежих интервью Анатолий Белый заявил, что патриотизм в РФ — это «абсолютно негативная коннотация». Он считает, что Москва заставляет своих граждан любить родину. А вот в Израиле, где сейчас живет актер, совсем другое дело. Там-то любовь искренняя, а люди говорят о своих высоких чувствах к дому «плотью и кровью своими».

«Читать и слушать размышления такого рода невозможно именно эстетически. Это стыдоба. Неловкость какая-то дикая. На человеческом уровне», — прокомментировала цитату телеведущая.

По словам Меньшовой, подобно Родиону Раскольникову из «Преступления и наказания» люди вроде Белого олицетворяют знаменитую фразу: «Тварь я дрожащая или право имею?». Их выбор уже состоялся, полагает артистка, и по всем законам логики они действительно «право имеют». Вот только смотреть на эти права и желания со стороны телеведущей решительно неприятно.

На Земле обетованной Анатолий Белый встретился со многими звездными эмигрантами, в том числе с Аллой Пугачевой. Певицу, как сообщает aif.ru, западные СМИ внесли в список 100 самых влиятельных женщин мира. В том же рейтинге числятся исполнительница Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На родине же народную артистку СССР считают предательницей. Ранее 5-tv.ru выяснял, могут ли семью Пугачевой лишить израильского гражданства.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
62.91
0.73 66.11
0.59
Мечты сбываются у самых усердных. Китайский совет дня на среду, 7 декабря

Последние новости

7:55
ВСУ нанесли новый массированный удар по центру Донецка из «Градов»
7:46
Футбольные фанаты устроили огненное шоу и драки с полицией в Испании и Бельгии
7:37
Пожар на складе автозапчастей уничтожил целый квартал в Майами
7:28
«Тащусь от богини Ирэн!»: Никита Джигурда нежно поцеловал певицу Волынскую
7:19
Грузовик снес пешеходный мост в Башкирии, водитель погиб в расплющенной кабине
7:10
Самогонный аппарат взорвался в квартире жилого дома в Казани

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео