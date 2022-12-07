«Это стыдоба»: бежавший из РФ Анатолий Белый опротивел Юлии Меньшовой

Телеведущая старается сдержанно высказываться о покинувших РФ знаменитостях, но в данном случае не сумела промолчать.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова заявила, что ей стыдно за бежавшего в Израиль коллегу Анатолия Белого. И не потому что уехал из России, а потому что говорит теперь о соотечественниках, как о злейших врагах. Артистка не понимает, зачем антироссийски настроенный человек столько лет жил в стране, играл на ее театральных сценах и снимался в кино? Ведь мог бы давно найти себе лучшее место для жизни…

«Нет, я никого не осуждаю. Но что ни день — охреневаю. От того, что произносится вслух. Ребята, как же вы тут жили-то, бедняги, рядом с нами? Антитошнотное ежедневно принимали что ли?» — возмутилась Меньшова в посте для своего Telegram-канала.

Юлия Меньшова, актриса, телеведущая, блогер. ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В одном из свежих интервью Анатолий Белый заявил, что патриотизм в РФ — это «абсолютно негативная коннотация». Он считает, что Москва заставляет своих граждан любить родину. А вот в Израиле, где сейчас живет актер, совсем другое дело. Там-то любовь искренняя, а люди говорят о своих высоких чувствах к дому «плотью и кровью своими».

«Читать и слушать размышления такого рода невозможно именно эстетически. Это стыдоба. Неловкость какая-то дикая. На человеческом уровне», — прокомментировала цитату телеведущая.

По словам Меньшовой, подобно Родиону Раскольникову из «Преступления и наказания» люди вроде Белого олицетворяют знаменитую фразу: «Тварь я дрожащая или право имею?». Их выбор уже состоялся, полагает артистка, и по всем законам логики они действительно «право имеют». Вот только смотреть на эти права и желания со стороны телеведущей решительно неприятно.

На Земле обетованной Анатолий Белый встретился со многими звездными эмигрантами, в том числе с Аллой Пугачевой. Певицу, как сообщает aif.ru, западные СМИ внесли в список 100 самых влиятельных женщин мира. В том же рейтинге числятся исполнительница Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На родине же народную артистку СССР считают предательницей. Ранее 5-tv.ru выяснял, могут ли семью Пугачевой лишить израильского гражданства.