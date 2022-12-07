«На фиг не нужен»: отец Фриске заявил о безразличии Шепелева к сыну Платону

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 584

Отец Фриске заявил о безразличии Шепелева и его семьи к сыну Платону

«На фиг не нужен»: отец Фриске заявил о безразличии Шепелева к сыну Платону

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Наследник знаменитой певицы был бы гораздо счастливее с дедушкой, а не с папой.

Отец умершей певицы Жанны Фриске считает, что его внуку Платону уделяют мало внимания в семье бывшего мужа знаменитой дочери. Владимир Борисович уже давно враждует со вдовцом Дмитрием Шепелевым, ведь папа не разрешает сыну видеться с дедушкой. Сейчас у экс-супруга певицы новая семья — возлюбленная Екатерина Тулупова, ее дочь от первого брака и их общий с Дмитрием сын Тихон. Разве есть в этой семье место для девятилетнего Платона? Отец Жанны в этом не уверен.

«Я знаю, что там у ребенка нет 100 процентов ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что у нее свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит — это однозначно», — приводит слова Владимира Борисовича издание StarHit.ru.

К слову, певица и актриса Ольга Орлова, по совместительству крестная мама Платона, недавно выразила надежду на окончание вражды между папой Жанны и вдовцом звезды. Мальчик не должен видеть, как в семье происходит раздор из-за него. Сам Владимир Борисович согласен с Орловой и даже готов помириться с Шепелевым, однако унижаться перед бывшем зятем не собирается.

«Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится. И он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно — против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком. А нет — буду ждать. Сбудется рано или поздно», — сказал дедушка Платона.

Стоит отметить, что сын Фриске очень похож на маму. Он занимается игрой на гитаре и даже завел личный блог, где снимает видео для поклонников. Фанаты обрадовались появлению наследника знаменитой певицы и проявили большую активность. При этом в описании аккаунта есть подпись, что профиль контролируется и управляется родителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Фриске после родов рискует повторить судьбу знаменитой сестры.

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