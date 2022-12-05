«Убиты горем»: Орлова намерена помирить безутешную родню Фриске с Шепелевым

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Телеведущая Ольга Орлова намерена добиться мира между родными Фриске и Шепелевым

«Убиты горем»: Орлова намерена помирить безутешную родню Фриске с Шепелевым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость уверена, что конфликт обязательно должен завершиться. Но как?

Телеведущая Ольга Орлова хочет добиться примирения родных умершей певицы Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым. Это отец их с артисткой сына Платона, после смерти мамы мальчик живет с отцом. Возлюбленный вокалистки запрещает семье Фриске общаться с девятилетним ребенком.

«Я очень хочу договориться. Их помирить… У меня есть на этот счет соображения… Родители, которые убиты горем… Еще забрать внука… Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки», — рассказала Орлова в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Телеведущая уверена, что одна из сторон конфликта должна сделать первый шаг к примирению. Просто так обиды не забудутся, всей семье стоит поговорить о наболевшем и найти компромисс. При этом никакие посторонние не могут допускаться к разговору, особенно пресса.

«Нельзя выносить сор из избы. Кто-то же должен быть мудрее, не обкрадывать собственного ребенка, внука. Я не хочу никак комментировать. Я в интересах Платона действую», — объяснила она.

К слову, ранее сестра Фриске Наталья сообщила о попытке помириться с Шепелевым. Однако вдовец не стал идти на контакт и проигнорировал старания девушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что состояние могилы Жанны Фриске спустя семь лет после трагедии шокировало поклонников.

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