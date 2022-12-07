Действие фильма происходит через 10 лет после событий первой части.

Мировая премьера, которую ждали 13 лет — в Лондоне представили вторую часть Аватара.

На спецпоказ пришла съемочная группа во главе с режиссером Джеймсом Кэмероном, а также исполнители главных ролей. Вышли они не на красную, а на голубую дорожку — ведь фильм называется «Путь воды».

Действие картины развернется спустя 10 лет после оригинального «Аватара» — люди снова попытаются поработить планету Пандора, а народ Нави вновь даст им отпор. Но сюжет — не главное.

Те, кто его уже увидел, поражены красотой картинки — особенно подводными съемками, а также уникальными спецэффектами.

А критики уже пророчат, что второй «Аватар» превзойдет финансовый успех первого, который собрал три миллиарда долларов и стал самым кассовым фильмом в истории кино.

Мировой прокат стартует на следующей неделе, а российские зрители увидят подводный «Аватар» после новогодних каникул.