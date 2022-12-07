Откуда самые сладкие: Журналисты изучили предновогодний рынок мандаринов

Вместо привычных мандаринов из Средиземноморья на российские прилавки приходит все больше сортов, выращиваемых в Латинской Америке, Азии и Абхазии.

Один из главных атрибутов новогоднего стола в России меняет прописку. На смену привычным мандаринам из Средиземноморья, где в этом году неурожай, приходит все больше сортов, которые культивируют в Латинской Америке и Азии. А это значит, что изменится не только вкус, но и цена цитрусовых. Как расширение географии отразится на покупателях, узнала Мария Зверева.

Самый новогодний фрукт наконец-то поспел к столу. Мандаринами завалены все фруктовые прилавки, а у покупателей только один вопрос: сладкий?

А ведь в этом году на новогоднем столе будут лежать не те мандарины, что прежде. Из-за плохой погоды традиционные поставщики сократили производство. Так что традиционные марокканские, египетские и турецкие цитрусы потеснят мандарины из Африки, Южной Кореи и Абхазии. Их импорт в Россию увеличился сразу на треть. Возобновились поставки и из Китая. Вот и на рынках уже выложили новые сорта, с новыми ценами.

«Здесь почти 360 рублей закупка, поэтому они такие дорогие. Потому что везут издалека», — рассказала продавец Галина Буцина.

Кстати, вот этот сорт самый дорогой. Аргентинские. Стоит он 500 рублей, сейчас посмотрим, каков он все-таки на вкус. За 500 рублей они должны быть самые сладкие.

«Кислые, за 500 рублей я бы такие не купила», — подводит итог корреспондент.

Оказывается до нас уже доехали абхазские мандарины. По цене они обычно самые дешевые, но на этом рынке все-таки подороже. 350 рублей за килограмм. Если на вкус пробовать — сладкие.

В Абхазии сейчас вовсю идет сбор урожая — в этом году заказов из России в несколько раз больше прежнего. Задача — довезти фрукты даже до самых отдаленных уголков страны свежими. Поэтому в этом году мандарины отбирают тщательно, как никогда.

«Выбрасываем рваные, рыжие, плохое, а здесь хорошие проходят», — рассказала сортировщица Светлана Андриенко о принципе сортировки.

Марокканские и египетские мандарины после этого натирают воском, опрыскивают химикатами — ведь впереди долгая дорога до российских прилавков. А вот абхазские обходятся и без этого.

А вот в супермаркетах килограмм мандаринов и вовсе можно купить от 70 до 200 рублей. Объемы продаж гораздо выше, но и качество фрукта может уступать рыночному — сорта не отборные. Впрочем, мандарины разбирают быстро, особенно в декабре, поэтому испортиться они не успевают. Но продавцы советуют все же брать более плотные. А вот какие, и где — решать уже покупателю, тем более, что выбор мандаринов в России теперь стал только богаче.