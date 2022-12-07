Мезенцев рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии на фоне санкционного давления

Формирование было создано Россией и Белоруссией 23 года назад, за это время стороны наладили сотрудничество в самых разных сферах. Особое место уделяется финансированию социальных проектов.

В Москве подвели итоги деятельности Союзного государства, объединяющего Россию и Белоруссию. Этому сотрудничеству уже более 20 лет, и с каждым годом список общих приоритетов двух стран только растет. Это, в частности, отметил и госсекретарь негосударственного образования Дмитрий Мезенцев.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что сегодня стороны сотрудничают по реализации 28 союзных программ и сделано уже более половины из того, что намечено на январь 2024 года.

«Сняты ограничения по проектам союзного государства: если раньше это были только культура и образование, сегодня это сфера здравоохранения, высокотехнологичная сфера, сфера заботы о детях и, конечно, одно из важнейших решений — мы сегодня имеет проект бюджета, который на днях будет подписан, который учел все предложения по социально-гуманитарному образовательному блоку», — отметил Мезенцев.

Он пояснил, что все средства, заложенные в проект, будут направлены на поддержку молодых граждан.

Кроме того, как отметили участники встречи, за два десятилетия между сторонами выработана мощная правовая база, а еще выстроена эффективная модель экономического сотрудничества. Особую проверку на прочность Союз прошел в этом году — пришлось пережить мощные санкции Запада и другие виды давления, но, как говорится, трудности объединяют.

«Никогда не было такого остервенелого давления Запада на Россию и Белоруссию. Здесь много, в том числе психологических и социологических факторов. <…> Сегодня надо думать, как противодействовать, но не забывать что должны взаимодействовать с другими странами», — считает Дмитрий Мезенцев.

К слову, договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. За прошедшее время было заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Успешный опыт взаимодействия стран способствовал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ — многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.

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