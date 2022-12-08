Несмотря на украинцев: В итальянской опере продолжают ставить русских классиков

Эфирная новость 17

Новый сезон театра La Scala открылся оперой Мусоргского «Борис Годунов»

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Оперу «Борис Годунов» в Милане посетила даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с президентом и премьером Италии.

Милан этим вечером оказался в центре политического скандала. Легендарная «Ла Скала» открыла сезон c особым русским акцентом. Вновь, как и в далеком 79-м — на сцене «Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Украинские дипломаты тут же назвали оперу пропагандой и потребовали запретить, но получили отказ.

Сторонники Киева пытались сорвать представление, устроив акцию протеста у входа, но их оттеснила полиция.

Итальянцы не дали развернуться и экоактивистам, облившим фасад памятника неоклассицизма краской. Здание отмыли, зеленых — разогнали.

Недовольство проукраински настроенных граждан похоже нисколько не смутили и главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен этим вечером отправилась слушать Мусоргского — вместе с президентом и премьером Италии.

Между тем, в самой «Ла Скала» решили не ограничиваться одним русским классиком. Впереди балеты Чайковского — «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря

Последние новости

3:43
Жители Сочи гадают, зачем в городе повесили светящиеся трусы
3:19
Несмотря на украинцев: В итальянской опере продолжают ставить русских классиков
3:15
Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака
2:59
Юлия Ефременкова пожаловалась на осложнения и боли после родов
2:47
Удар сверху: В Новосибирске вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео