Жители Сочи гадают, зачем в городе повесили светящиеся трусы

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В Сочи гирлянды в виде светящихся трусов обошлись бюджету в 3,7 миллиона рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

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В городе повесили необычную новогоднюю гирлянду.

Жители Сочи гадают, зачем в городе повесили светящиеся трусы. Новогоднюю гирлянду в виде сохнущего белья растянули прямо в центре — среди пальм.

Удивляет не только дизайнерское решение, но и расходы на такое экстравагантное украшение.

В то время как большинство российских городов сокращают новогодние траты, власти Сочи выделили только на эти майки, носки и трусы почти четыре миллиона рублей.

«Смотрю на любимые улицы, все нравилось мне к новому году. Но сейчас мысли о том, сколько это стоит. Когда вся страна собирает деньги на победу, все верят, что одолеем врага. А тут такая роскошь»;

«Это что за вывеска одежды?»;

«Что это отражает на бульваре имени Пушкина, мне непонятно», — поделились мнением местные жители.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты изучили предновогодний рынок мандаринов.

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