Не Москва: Чем окончились попытки выбить бесплатные парковки в Петербурге
Комтранс не стал отменять платную парковку в центре Петербурга по выходным
Фото, видео: 5-tv.ru
В отличие от столичных, петербургским водителям не удалось добиться понимания от властей.
Автомобилисты Петербурга могут позавидовать московским водителям. В столице сегодня объявили, что городская парковка в новогодние каникулы будет бесплатной.
А вот власти города на Неве отклонили все предложения жителей по платным парковкам. В частности, те просили ввести льготы на стоянку у больниц, школ и других соцобъектов.
Также петербуржцы хотели перенять опыт Москвы и добивались, чтобы парковка в выходные и праздничные дни была бесплатной. Но по всем пунктам получили отказ.
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