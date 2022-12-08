Не Москва: Чем окончились попытки выбить бесплатные парковки в Петербурге

В отличие от столичных, петербургским водителям не удалось добиться понимания от властей.

Автомобилисты Петербурга могут позавидовать московским водителям. В столице сегодня объявили, что городская парковка в новогодние каникулы будет бесплатной.

А вот власти города на Неве отклонили все предложения жителей по платным парковкам. В частности, те просили ввести льготы на стоянку у больниц, школ и других соцобъектов.

Также петербуржцы хотели перенять опыт Москвы и добивались, чтобы парковка в выходные и праздничные дни была бесплатной. Но по всем пунктам получили отказ.