Кто заменит Ольгу Орлову на посту ведущей «Дома-2» на время декрета?

Певица и телеведущая ждет второго ребенка. Дочь знаменитости появится на свет в феврале.

Экс-солистка «Блестящих» на посту ведущей реалити-шоу «Дом-2» на время декрета может сменить бывший участник проекта Степан Меньщиков. После перезапуска шоу в качестве главных лиц проекта трудятся Ксения Бородина, а также Влад Кадони, Давид Манукян и Андрей Черкасов. Беременная Орлова скоро будет вынуждена сделать перерыв в работе в связи с рождением дочери. Малышку она ждет в феврале.

О кандидатуре на место ведущей в эфире шоу проболтался участник Иван Барзиков. В сообществах, посвященных телестройке, ему верят, так как считают приближенным к команде редакторов проекта. В беседе с Артемом Грантом он назвал имя Меньщикова. Сам обсуждаемый персонаж шоу пока ситуацию не комментировал.

Степан Меньщиков, бывший участник реалити-шоу "Дом-2". www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Меньщиков пришел на поляну в 2004 году. Ольга Бузова тогда еще была одной из участниц, строила любовь с шоуменом Романом Третьяковым. Когда на шоу появилась Алена Водонаева, Степан пропал — влюбился тут же и создал с ней пару. После расставания он также встречался с Викторией Боней и Александрой Харитоновой. Вслед за последней дамой он и покинул реалити в 2008-м.

После «Дома-2» Меньщиков вел передачи «Ху из Ху» на ТНТ в дуэте с Рустамом Солнцевым, и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Он также востребован как ведущий праздников, свадеб и корпоративов. Что же касается Ольги Орловой, ее поздняя беременность заставляет не только тщательно следить за здоровьем, но и терпеть критику.

Лобное место реалити-шоу «Дом-2». Алешковский Митя / ТАСС

Одни просто осуждают интересное положение в 45 лет, другие и вовсе подозревают звезду в обмане. Популярный слух, что артистка якобы ходит на публике в накладном животе, а на самом деле ждет малыша от суррогатной мамы, поддержала радиоведущая Алла Довлатова. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина яростно бросилась защищать обвиненную во лжи коллегу и подругу.