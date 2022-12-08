Уникальная операция: Врачи восстанавливают лицо раненному военнослужащему

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Врачи восстанавливают лицо раненному военнослужащему

Фото, видео: 5-tv.ru

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Недостающие кости медики напечатали на 3D-принтере.

Российские хирурги проводят уникальную, многоэтапную операцию: заново собирают лицо тяжелораненному бойцу, который подорвался на мине.

Без сознания его доставили в Севастополь, местные медики остановили кровотечение и стабилизировали состояние. А после раненого перевезли в Москву, в госпиталь Бурденко, где началась настоящая хирургическая магия.

Военному уже восстановили нижнюю челюсть. Для этого создали 3D-модель и напечатали ее на принтере. В качестве материала для трансплантации использовали берцовую кость самого пациента.

Далее хирурги планируют восстановить верхнюю челюсть, провести коррекцию лица.

«Теперь, когда главное дело сделано и жизнь спасена, наша задача — сделать все, чтобы человек вернулся в социум», — рассказал Сергей Терещук, начальник Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ имени Н. Н. Бурденко.

По словам хирургов, когда все этапы лечения будут позади, пациент сможет говорить и самостоятельно питаться. У него даже сохранится прежняя мимика.

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