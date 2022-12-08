В ЮНИСЕФ призвали удалить данные детей с сайта «Миротворец» после слов Небензи

Всемирная организация по защите детей (ЮНИСЕФ) призвала удалить личные данные несовершеннолетних из базы украинского сайта «Миротворец».

В пресс-службе фонда подчеркнули, что дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине. Публикация информации, которая может подвергнуть их риску, неприемлема.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что в базу скандального «Миротворца» внесены личные данные более чем 300 детей. И поинтересовался у ЮНИСЕФ, не планирует ли организация в этом разобраться.