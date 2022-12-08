В ЮНИСЕФ призвали удалить данные детей с сайта «Миротворец» после слов Небензи
Постпред России при ООН прежде призвал разобраться с выкладыванием на скандальном украинском портале информации о несовершеннолетних.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru
Всемирная организация по защите детей (ЮНИСЕФ) призвала удалить личные данные несовершеннолетних из базы украинского сайта «Миротворец».
В пресс-службе фонда подчеркнули, что дети не должны быть вовлечены в конфликт на Украине. Публикация информации, которая может подвергнуть их риску, неприемлема.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что в базу скандального «Миротворца» внесены личные данные более чем 300 детей. И поинтересовался у ЮНИСЕФ, не планирует ли организация в этом разобраться.
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