Временную поверенную в делах Великобритании в России вызвали в МИД РФ

В наш МИД сегодня вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России. Причина — наращивание Лондоном поставок вооружения Киеву. Дипломату заявлен протест.

В ведомстве также отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения между Россией и Германией продолжают обостряться на фоне бездоказательных обвинений Москвы в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Несмотря на отсутствие улик и свидетелей, МВД и МИД ФРГ возложили ответственность на Россию, что привело к закрытию генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. Россия ответила симметрично, закрыв институт имени Гете в Москве, а временного поверенного в делах Германии вызвали в МИД РФ.

На этом фоне в Германии растет непопулярность канцлера Фридриха Мерца: его рейтинг одобрения упал до 13% — худшего показателя с 1949 года. В преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине его партия, по опросам, терпит поражение.

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