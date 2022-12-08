Британские пограничники решили устроить забастовку в Рождество и под Новый год

Британцам, которые сейчас мечтают отогреться в теплых краях в дни праздничных каникул, похоже, придется остаться дома.

Сотрудники погранслужбы крупнейших аэропортов решили устроить забастовку. Причем двойную: сначала на Рождество, потом под Новый год.

Представители авиакомпаний и аэропортов предупреждают: многие рейсы будут задержаны и вовсе отменены.