Не влезло в горло: Шпагоглотатель попал в больницу, проткнув себя на сцене

Придя в себя, фокусник заявил о решении завершить карьеру.

Известный американский шпагоглотатель, у которого за плечами 25 лет опасной карьеры, чуть не отправился со сцены в морг.

Во время исполнения трюка с поглощением сразу пяти мечей, он проткнул себя насквозь. Повредил жизненно важные органы — часть легкого пришлось удалить.

Когда трюкач вышел из комы — то первым делом заявил, что решил завязать с опасной профессией.