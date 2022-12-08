Не влезло в горло: Шпагоглотатель попал в больницу, проткнув себя на сцене
Шпагоглотатель попал в больницу, проткнув себя на сцене
Фото: 5-tv.ru
Придя в себя, фокусник заявил о решении завершить карьеру.
Известный американский шпагоглотатель, у которого за плечами 25 лет опасной карьеры, чуть не отправился со сцены в морг.
Во время исполнения трюка с поглощением сразу пяти мечей, он проткнул себя насквозь. Повредил жизненно важные органы — часть легкого пришлось удалить.
Когда трюкач вышел из комы — то первым делом заявил, что решил завязать с опасной профессией.
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