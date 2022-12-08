Командир подставил: ВСУ уничтожили свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе

Противник настолько выбился из сил, что, кажется, уже не понимает происходящих событий. Российская спецоперация продолжается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «накрыли» огнем свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — подчеркнул Марочно.

Кроме того, офицер не исключил, что это могло произойти из-за несогласованности действий националистов и их командования. В частности, не исключаются проблемы со связью на участке фронта, где все и произошло.

«Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж», — добавил Андрей Марочко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, где укрывались жители.