Ничего святого: ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители

Эфирная новость 34

ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Выжившие рассказали, что запуск ракет из «Градов» по строениям с людьми внутри — лишь часть зверств украинских боевиков.

В отчаянии боевики мстят безоружным мирным жителям. Под Лисичанском ВСУ обстреляли церковь, где укрывались десятки людей — рассчитывая, что они погибнут под завалами. И как рассказали выжившие, это лишь часть тех зверств, которые творили украинские солдаты. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин — с подробностями.

— 10 прилетов подряд?

Да, разрушили нашу гостиницу. А здесь склад был.

Мы видим, как через этот проем снаряд «Града» попал в здание. Сейчас внутри он лежит. Один из них. Здание уничтожено. Здесь стояли кровати, была мини-гостиница. Несколько подобных комнат — все уничтожено.

Здесь ночевали гости и паломники. К счастью, в момент украинского обстрела комнаты пустовали. Осколки разорвали и иконы, стоящие у входа в покои.

Направление ударов ВСУ по территории храма можно оценить по следам разрушений. Например, в административное здание они били со стороны Лисичанского НПЗ и Спорного. А сюда прилет был чисто с Белой Горы. Там тогда стояли ВСУ.

Никаких российских военных или бойцов Народной милиции на территории Свято-Тихвинского храма не было. Хотя зрителя и могут смутить вот эти зеленые ящики.

Чтобы ни у кого недопонимания не возникло о том, что здесь делают эти ящики из-под боеприпасов на территории церкви — на самом деле, военные просто помогают приходу. Вот эти деревянные ящики хороши для растопки. Их сюда свезли две недели назад и сторож Владимир может хотя бы отапливать помещения. А пока храм стоит без отопления, службы малым количеством проводят здесь.

Полгода назад храм Московского патриархата настрадался от националистов. Они стояли в соседнем здании.

«Буквально все перерыли, каждое помещение — церковь, и в подвале все. Они на нас со злобой такой реагировали», — рассказал Владимир Быстриков, служитель Свято-Тихвинского храма.

На последствия обстрелов служители уже не жалуются. Знают, насколько тяжело сейчас священникам и прихожанам православной церкви на Украине, кто ежедневно подвергается репрессиям со стороны СБУ.

«Дошли они до того, что залезли в дела церковные. Каждый человек имеет право сам выбирать, какую веру ему хочется. А они дошли до запрета Русской православной церкви», — поразился Владимир Быстриков.

И потому в этом маленьком храме молятся, каждый день молятся за освобождение. Не только оставшейся части русского Донбасса, но и всей Украины. Ведь там по-прежнему очень много тех людей, кто с немыслимой силой ждет того же самого.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 8 декабря

Последние новости

9:43
Свекор Водяновой обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком на Земле
9:29
Как украсть миллионы: фантастическая по простоте схема мошенничества вскрылась в Москве
9:24
Госдума может принять законопроект о суррогатном материнстве 8 декабря
9:15
В МИД РФ заявили об отсутствии планов разорвать дипотношения с США
9:06
Ничего святого: ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители
8:57
«В поиске мужа»: певица Алсу раскрыла интересные подробности о себе

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео